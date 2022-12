Da Regione 275mila euro per una palestra all'aperto

Anche in paese arriverà il Calistenics, la palestra all’aperto per i ragazzi.

Il Comune ha infatti ottenuto 275mila euro da Regione per realizzare un nuovo parco su di un'area di proprietà del Comune in frazione Roveda. Proprio qui sorgerà infatti un nuovo parco di quartiere.

Ha affermato il sindaco Marco Re:

"Nel parco vogliamo realizzare una palestra all'aperto, giochi per ragazzi e per i più piccini. L’idea è di pavimentare i percorsi di attraversamento che già oggi percorrono i residenti per raggiungere la via San Massimo, dove c’è la fermata dell’autobus. Inoltre saranno presenti anche nuovi parcheggi, che servono già ora e serviranno non solo per il parco ma anche per il vicino edificio in via Buonarroti, in corso di ristrutturazione, per ospitare il nuovo Centro Polifunzionale".