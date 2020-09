Cusago, Pallazzoli si è dimessa da assessore

E’ con vivo dispiacere che devo comunicare ai cittadini che la dott.ssa Daniela Pallazzoli, sindaco di Cusago dal 2009 al 2019 e per 15 mesi Assessore esterno nell’attuale giunta di maggioranza, ha rassegnato le proprie dimissioni per sopravvenute incompatibilità fra la carica ricoperta in Comune e le nuove interessanti opportunità di lavoro a cui è stata chiamata. Auguro a Daniela ogni successo e soddisfazione nella nuova vita lavorativa e sono certo che per l’amicizia e la stima reciproca maturata negli anni io, in prima persona ma anche tutti i miei collaboratori, potremo continuare a contare, anche in futuro, sul suo aiuto ed i suoi consigli ogni qual volta si rendesse necessario utilizzare le sua esperienza su temi specifici. Assumo ad interim, in qualita’ di sindaco, le funzioni rimaste scoperte e provvederò, in tempi rapidi, alla nomina del nuovo assessore e ad assegnare le relative deleghe fra i componenti della mia maggioranza.