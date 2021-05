A giugno partiranno i lavori di riqualificazione e realizzazione delle opere che sorgeranno nell’area dell’ex oratorio di Monzoro

Cusago, a giugno i lavori per i nuovi campi sportivi

A giugno partiranno i lavori di riqualificazione e realizzazione delle opere che sorgeranno nell’area ex oratorio di Monzoro, sita tra la via Gerli e la via De Gasperi. Il terreno oggetto del progetto in questione ha una superficie di circa 6mila metri quadri ed era stato ceduto alla parrocchia di Cusago dall’Amministrazione comunale nel febbraio del 1991 per un utilizzo socio-ricreativo. Ormai da parecchi anni l’area era inutilizzata e l’Amministrazione si è quindi attivata per poter riavere la piena disponibilità dell’area stessa, avvenuta lo scorso febbraio.

Progetto da un milione di euro

Il progetto totale verrà a costare circa 1 milione di euro e dovrebbe esser terminato per l’estate 2022. Sarà diviso in tre lotti. Il primo lotto prevede la pulizia totale dell’area con la rimozione e la sistemazione del verde, la sostituzione totale delle recinzioni, dotate di cancelli con chiusura automatica, la realizzazione di una nuova strada ciclopedonale che collegherà il parcheggio di via Gerli con la via De Gasperi, la realizzazione di due nuove campi regolamentari da basket e calcetto a 5, un nuovo vialetto di collegamento fra i due parchi.

Fine lavori entro la primavera del 2022

Al termine partirà il lotto due, che prevede la realizzazione di due campi con fondo in sintetico per il gioco del minibasket e del minicalcetto, il rivestimento del muretto esistente attualmente in cemento con erba sintetica di protezione. Si prevede l’inizio dei lavori a giugno e la loro ultimazione nella primavera del 2022. Come evidenziato dal progetto, in questa fase il lotto tre prevederà il completamento dei vialetti, la ristrutturazione completa del fabbricato esistente, la costruzione di un nuovo fabbricato e l’acquisto di nuovi giochi per il parco esistente.

Progettazione partecipata per il lotto tre

l completamento del lotto tre, relativo ad altre attrezzature sportive o ad aree destinate al gioco ed alla socializzazione, terranno conto dei suggerimenti già pervenuti e saranno definiti con un’ulteriore fase di progettazione partecipata con i cittadini che potranno presentare nuovamente suggerimenti e proposte alla mail progettamonzoro@gmail.com.