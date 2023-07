Cultura e biblioteca: ecco chi ha le deleghe a Bareggio

Il sindaco di Bareggio Linda Colombo, nella giornata di ieri, lunedì 17 luglio 2023, ha conferito le deleghe alla Cultura e alla Biblioteca.

Il primo cittadino ha firmato ieri, lunedì 17 luglio, il decreto per conferire al consigliere Ermes Garavaglia la delega a biblioteca e attività culturali.

Ha dichiarato Colombo:

Ha aggiunto il consigliere Garavaglia:

"Ringrazio il sindaco per questa opportunità. L’ambito della cultura e delle relazioni con le associazioni culturali in questi anni mi ha sempre visto coinvolto e partecipe per varie ragioni. Ora, grazie a questa delega, spero di potere mettere a disposizione la mia esperienza per fare proposte valide e interessanti. Sarò sempre disponibile con tutti coloro che vorranno confrontarsi su questo importante tema. Sottolineo anche l’importanza dello strumento della delega consiliare, che consente di valorizzare risorse e persone che non sono entrate in Giunta ma che possono comunque sentirsi parte della squadra di governo in maniera diretta grazie alla fiducia del sindaco".