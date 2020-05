Cucchi: “Un quadro economico per aiutare le famiglie nell’emergenza”

“Un quadro economico per aiutare le famiglie di Parabiago nell’emergenza”. La risposta del Sindaco all’interrogazione presentata dal M5S, quale occasione per mettere in evidenza l’impegno economico e gestionale dell’ente in merito all’emergenza sanitaria che si sta vivendo.

Parabiago, “Un quadro economico per l’emergenza”

Il Sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi risponde all’interrogazione dei Cinque Stelle sulle risorse messe in campo per far fronte all’emergenza. Il documento diventa anche occasione per evidenziare la benevolenza e le azioni promosse dalla comunità a favore dei bisogni della città.”I dati economici riassunti e presentati in consiglio comunale mettono in evidenza quanto la nostra comunità abbia saputo rispondere tempestivamente e anche generosamente ai bisogni di risorse che potessero aiutare il nostro ente a fronteggiare l’emergenza e poter sostenere le fragilità in modo più mirato – -spiega il primo cittadino – Ringrazio davvero quanti hanno donato risorse economiche, buoni spesa, dispositivi, attività di sanificazione e anche chi ha donato il proprio tempo sottoforma di volontariato per supportare le attività e i servizi comunali”.

“Oltre 2mila euro per le famiglie”