Abbiategrasso: convenzione in scadenza, ma il nuovo contratto potrebbe essere aggiudicato ad Ata e non a Croce Azzurra

Croce Azzurra: il rinnovo potrebbe non essere una formalità

Dopo mesi di proroga, entro fine aprile Areu dovrebbe assegnare ufficialmente il servizio di emergenza urgenza ai soggetti che hanno aderito alla gara per il prossimo quinquennio. Per Abbiategrasso, negli anni scorsi, il servizio è sempre stato svolto in modo ottimale dalla Croce Azzurra, ma per quest’anno alcune indiscrezioni non vedrebbero così certa la conferma. Ad inserirsi nella corsa per l’ottenimento del servizio è stata la vermezzese Ata, Soccorso onlus, un’associazione di volontariato che svolge un servizio di primo soccorso 118, servizi secondari, assistenze e trasferimenti in tutta Italia. Nulla di ancora definito ma il gruppo di Vermezzo con Zelo potrebbe aver presentato una offerta in grado di battere quella della Croce Azzurra. I diretti interessati restano abbottonati ma tra qualche giorno, a meno di ulteriori proroghe, dovrebbe arrivare l’assegnazione ufficiale.

Verifiche e controlli in corso da parte di Areu

Al momento sono in corso verifiche e controlli da parte di Areu, dopo le quali verrà stilato l’elenco delle posizioni assegnate, le quali, come sovente accade, potrebbero anche venir rifiutate. Come detto, nulla è stato ancora deciso; per Abbiategrasso sarebbe certo sorprendente un cambio del servizio di emergenza urgenza, dopo anni di collaborazione. In questi mesi difficili, sono molti i cittadini del territorio che hanno usufruito del servizio della Croce Azzurra territoriale e un cambiamento, qualora arrivasse, potrebbe sorprendere molti.