"Creiamo uno sportello psicologico gratuito"

Uno sportello psicologico di ascolto gratuito a Pregnana. E' la proposta, avanzata con una mozione approvata in Consiglio comunale, dal gruppo di maggioranza Insieme per Pregnana.

Il picco nelle diagnosi di disturbi di ansia e depressione, e non solo tra i più giovani, ha trasformato il periodo della pandemia in una cartina di tornasole di fragilità e disturbi che prima venivano ignorati e soffocati, complici la discriminazione e l’invalidazione diffusa. Se già nel 2004 una persona su cinque aveva soddisfatto i criteri diagnostici per almeno un disturbo mentale nel corso della vita, nella primavera del 2020 si stimavano sintomi depressivi in circa il 50% delle persone sopra i 16 anni. Non servono dei dati per capire che la pandemia, la crisi sociale, economica e ambientale hanno messo duramente alla prova tutti, in particolare noi giovani che ci sentiamo ormai impotenti e disillusi di fronte alle diverse situazioni di difficoltà. A livello nazionale quest’anno sono stati stanziati per il bonus psicologico solo 5 milioni di euro, una somma molto bassa, soprattutto se rapportata a quella delle risorse messe a disposizione per il 2022, cioè 25 milioni di euro. Cifra che già non è stata sufficiente a coprire tutte le richieste presentate, che per la maggior parte sono state rifiutate. Come è possibile pensare di risolvere o almeno alleviare questa emergenza generazionale con un bonus a cui possono accedere solo poche persone!

La proposta che la maggioranza consigliare di Pregnana avanza è quella di sopperire a livello comunale alle mancanze del governo centrale.

In assenza di interventi strutturali efficaci sia a livello nazionale che regionale, il nostro comune anche in questo ambito non è rimasto fermo: durante il primo lockdown aveva attivato in forma gratuita e anonima uno sportello di sostegno psicologico telefonico in collaborazione con due psicologi del territorio. Con la mozione approvata nel consiglio comunale di mercoledì sera chiediamo di continuare a garantire il finanziamento, all'interno del prossimo piano per il diritto allo studio, dei diversi progetti di assistenza psicologica dedicati agli alunni, alle loro famiglie e ai docenti delle nostre scuole, fra cui: lo sportello psicopedagogico “Para-ti”, che prevede uno spazio di ascolto rivolto a tutti gli alunni e condotto da psicologi e pedagoghi, in stretto contatto con la docenza; che si articola nella disponibilità di uno spazio ad orario settimanale di consulenza volto ad un ascolto neutro, ma competente a fornire strategie per gestire il disagio e l’ansia dovuti alla crescita e alle conseguenti difficoltà psicologiche e relazionali. Il progetto prevede anche una parte dedicata a genitori e ai docenti con la finalità di creare un contatto relazionale tra minori e adulti in merito alle problematiche e alle tematiche della crescita e dei possibili relativi disagi. Ma il passo ulteriore e fondamentale che chiediamo, è di attivare uno sportello di ascolto psicologico gratuito, in modo che tutti coloro che ne abbiano bisogno possano accedere a questo servizio. Perciò chiediamo di rendere disponibile uno spazio idoneo di proprietà del comune per progetti, che si stanno sviluppando o si svilupperanno nel nostro territorio, organizzati da enti del terzo settore o anche attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Il modello di progetto prevede la collaborazione con un associazione o un ente del terzo settore che, all’interno di una struttura concessa dal comune, mette a disposizione le competenze del proprio team di psicologhe e psicologi con il compito di accoglienza e ascolto degli utenti, presa in carico temporanea attraverso un'attività gratuita di consulenza e sostegno psicologico, nonché attività di orientamento e re-indirizzamento verso i servizi territoriali di supporto più appropriati per patologie specifiche (ATS, ASST, ulteriori associazioni del territorio che forniscono servizi di psicologia a prezzi calmierati). Infine, chiediamo di non smettere di fare pressioni sul Governo e in particolare su Regione Lombardia. L’unico modo per cambiare veramente le cose è introdurre a livello regionale lo psicologo di base (il cui il progetto di legge purtroppo è stato bloccato lo scorso dicembre dalla giunta regionale). Infatti, a differenza di quanto succede in Italia, già in molti altri paesi, come in Germania e in Inghilterra la salute mentale viene inquadrata all’interno del sistema sanitario nazionale al pari della salute fisica, affiancando ai medici di base una rete di psicologi, psicoterapeuti e psichiatri convenzionati. In questo modo, quando un paziente manifesta dei sintomi o avanza una richiesta al proprio medico di base, può essere prontamente reindirizzato a seconda della sua necessità, senza dover incorrere nei costi proibitivi su cui si aggira una seduta psicologica, dove il prezzo è mediamente di 70€.