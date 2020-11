Il provvedimento del Comune di Abbiategrasso: nessun pagamento dovuto nei mesi di mancato utilizzo di palestre e impianti sportivi, e sconto del 50% per tutto il resto del 2020

Covid, il Comune di Abbiategrasso a sostegno delle società sportive

Nessun pagamento dovuto nei mesi di mancato utilizzo di palestre e impianti sportivi, e sconto del 50% per tutto il resto del 2020. Queste sono le misure adottate dalla Giunta comunale per andare incontro alle associazioni sportive cittadine fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria.

Come è noto, le disposizioni assunte a tutela della salute pubblica per l’emergenza Covid-19, sia a livello nazionale che regionale, hanno infatti previsto la sospensione di tutte le attività sportive dal 23 febbraio. Le attuali disposizioni in ambito sportivo hanno permesso solo una parziale ripresa delle attività di allenamento, e i provvedimenti emessi in continuazione rendono precaria tutta l’attività del settore.

Spiega l’assessore allo Sport Beatrice Poggi :“Dato che il settore sportivo ha subito gravi danni a causa dell’impossibilità di svolgere la consueta attività, e ancora oggi la situazione emergenziale e i conseguenti provvedimenti normativi mettono a dura prova tutto il settore e i professionisti che vi lavorano, abbiamo deciso di adottare questo provvedimento nel tentativo di agevolare coloro che si trovano in difficoltà nell’affrontare questo difficile periodo. Non verrà quindi richiesto alcun pagamento per i mesi di fermo, e le tariffe saranno scontate del 50% per i mesi di effettivo utilizzo nel periodo post Covid. Nella speranza che si possa riprendere al più presto la normale attività, confermiamo il nostro impegno a supportare ove possibile le associazioni sportive cittadine nell’affrontare questo momento delicato anche nei mesi futuri”. TORNA ALLA HOME