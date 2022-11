Covid e bollette, soldi dal Comune

Tempo di aiuti da parte del Comune di Settimo Milanese per cittadini, attività commerciali e associazioni.

Covid e bollette

L’Amministrazione comunale ha infatti messo a disposizione diverse decine di migliaia di euro come forma di sostegno al pagamento delle bollette, a ristoro dei danni Covid per le imprese, e infine a sostegno di progetti delle associazioni locali.

La prima scadenza è legata al bando per i contributi a ristoro dei danni causati dall’emergenza Covid-19 e dalla crisi energetica in favore delle attività commerciali presenti sul territorio di Settimo Milanese. Il bando riguarda esercizi di vicinato, pubblici esercizi, attività artigianali di servizi alla persona. E’ quello con la scadenza per la presentazione delle domande più vicina, il 30 novembre. Nell’albo pretorio comunale, disponibile online sul sito del Comune di Settimo, il modulo per la domanda e i requisiti per accedere ai contributi.

Progetti per la comunità

Scade invece il 12 dicembre il bando dedicato ai progetti per la comunità e che, su un totale di 30mila euro stanziati, arriva sino a contributi da 3mila euro per il singolo progetto. «Obiettivi del bando sono la promozione di progetti e iniziative ispirati al tema della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico che arricchiscano la vitalità culturale e sociale della comunità locale, il sostegno ad attività collegate ai bisogni dei cittadini e il miglioramento della qualità della vita, la promozione di collaborazioni e progettazioni condivise da parte dei soggetti operanti in ambito culturale e sociale a Settimo Milanese». il bando è rivolto alle associazioni del territorio e che dovranno scegliere un progetto da farsi finanziare.

Infine, terzo bando di aiuti, è quello per la concessione di contributi economici comunali finalizzati alla copertura, anche parziale, delle spese relative alle utenze domestiche di elettricità e gas, riferite all’abitazione di residenza sita nel territorio comunale. Possono partecipare i cittadini anagraficamente residenti sul territorio da almeno un anno alla data della domanda, in possesso di attestazione ISEE 2022 (ordinario o corrente) non superiore a 25mila euro.

200mila euro

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse comunali disponibili, ammontanti a un totale di 200mila euro, nella misura massima di 900 euro per nucleo familiare. La graduatoria delle domande ammesse al contributo verrà redatta secondo il criterio del valore ISEE crescente (cioè dal valore ISEE più basso al più elevato). A parità di valore ISEE, verrà preso in considerazione l’ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo comunale.

Il bando è stato aperto il 23 novembre e sarà possibile presentare domanda sino al 14 dicembre. Sul portale online del comune di Settimo la domanda e il testo integrale del bando.

L’importo del contributo non potrà comunque superare la somma dei valori delle bollette relative alla fornitura di gas ed elettricità (ad uso domestico residente) relative al periodo fra novembre 2021 e novembre 2022. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, i beneficiari saranno chiamati a presentare copia delle bollette sopra indicate, al fine di confermare o modificare l’importo del contributo concesso.