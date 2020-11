La Giunta di Albairate dà il via all’effettuazione di tamponi antigenici rapidi e molecolari in modalità «drive trough» sul territorio comunale.

Covid, ad Albairate arrivano i test “drive trough”

La Giunta di Albairate riunitasi ieri ha dato il via libera all’effettuazione sul territorio comunale di tamponi antigenici rapidi e molecolari in modalità «drive trough». Spiega il sindaco Flavio Crivellin: «Questo intervento permette di ridurre il numero degli spostamenti dei soggetti interessati verso strutture ospedaliere o centri diagnostici esterni al paese per sottoporsi al tampone, con le difficoltà che tutti conosciamo. Si vuole, infatti, attivare un “drive through diagnostico” direttamente sul territorio di Albairate per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi e, in caso di referto positivo degli stessi, di immediato tampone molecolare».

Il Comune metterà un’area pubblica a disposizione di laboratori accreditati che ne facciano richiesta. Il costo del tampone sarà a carico degli interessati. Le operazioni saranno effettuate con frequenza settimanale, in accordo gli uffici comunali, per almeno sei settimane. La campagna di «Screening tamponi Covid-19» sarà avviata non appena espletata la procedura per l’individuazione della proposta più conveniente per i cittadini. TORNA ALLA HOME