Luigi Tarantola, capogruppo di Ricominciamo insieme: “Carnevale in piazza sabato, sorpresi dall’apertura di Nai molto meno flessibile con i commercianti…”

“Covid, ad Abbiategrasso due pesi e due misure”

Qualche strascico polemico per la “festa di carnevale” che ha visto sabato scendere in piazza Marconi numerose famiglie con i bambini ad Abbiategrasso. Perplessità sono state espresse da più parti per la libertà concessa ai partecipanti che spontaneamente si sono riversati a festeggiare.

Tarantola e la “festa di Carnevale” in piazza sabato

Punta l’indice il capogruppo della civica “Ricominciamo Insieme”, Luigi Alberto Tarantola: «È stata sicuramente un’occasione di svago per molte famiglie e soprattutto per i bambini in un periodo segnato negativamente dalla pandemia e dalle rigide restrizioni. L’augurio è che, per quanto possibile in una situazione simile, siano state fatte rispettare le regole elementari per il contenimento del Covid-19, dall’utilizzo delle mascherine al distanziamento di sicurezza, per evitare che nei prossimi giorni si debba registrare in città un aumento dei contagi”.

“Da Nai due pesi e due misure: chiedere ai gestori di attività commerciali”

Prosegue tuttavia Tarantola: “In ogni modo, sorprende questa “apertura” sul carnevale da parte del sindaco Cesare Nai, perché in altri casi sul rispetto delle regole anti covid-19 l’Amministrazione comunale non è stata così flessibile e, solo per fare un esempio, lo sanno bene i gestori di attività commerciali. La politica “due pesi, due misure” è scorretta e non premia, soprattutto quando si parla di salute pubblica».