Covid-19, a Castano cercano volontari per il servizio dog sitter

Covid-19: il dog sitter per chi è in quarantena

Un servizio di dog sitter comunale per sostenere i cittadini in quarantena: si cercano volontari. “Con piacere vi informo che in questi giorni stiamo provando ad attivare il servizio di Dog Sitter Comunale e gratuito dedicato a tutte le famiglie e cittadini Castanesi in quarantena o isolamento fiduciario che non hanno la possibilità di portare in giro i loro amici animali – ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello – Ad oggi siamo riusciti a trovare alcuni Volontari per dare il via a questo prezioso servizio, ma… Abbiamo bisogno di voi! Se anche tu vuoi diventare un volontario per aiutare anche i nostri amici a 4 zampe, allora unisciti a noi! Tutti i Volontari saranno assicurati dal Comune.

Se ti va di aiutarci, manda la tua disponibilità a: segreteria@comune.castano primo.mi.it”.

