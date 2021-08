Costantino Canziani si dimette da consigliere di maggioranza

Un'altra dimissione in seno alla maggioranza di Insieme per Castano: questa volta a fare il passo indietro è stato il consigliere ed ex assessore Costantino Canziani.

Le dimissioni di Costantino Canziani

La decisione, maturata negli ultimi mesi, è stata ufficializzata con la presentazione delle dimissioni il 5 agosto 2021. Un addio al Consiglio comunale dopo quasi 13 anni di attività amministrativa a Castano Primo, che lo ha visto anche ricoprire il ruolo di assessore.

"Non ho rimorsi e lascio più di quanto ho ricevuto"

Ha dichiarato in queste ore l'ormai ex consigliere di maggioranza Canziani, non nascondendo qualche attrito con il gruppo Insieme per Castano:

"Era arrivato il momento di lasciare, sia per motivi personali ma anche per una serie di decisioni che sono state prese in questi ultimi anni. Ho sempre dato molto alle Amministrazioni di cui ho fatto parte, ma non ho avuto la possibilità di andare avanti. Non ho rimorsi e sono sicuro di aver dato più di quanto ho ricevuto. Ora continuerò con il mio lavoro di volontario del mondo dell'associazionismo nella Croce Azzurra Ticinia".