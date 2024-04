Corso di arabo a scuola: il commento di Abbiategrasso attiva

Sulle polemiche riguardanti il corso di arabo presentato alle scuole di Abbiategrasso è voluta intervenire anche Abbiategrasso attiva: "Si tratta del terzo anno che viene proposto".

"In questi giorni si è accesa una accesa diatriba scaturita da alcune dichiarazioni di esponenti politici di primo piano del centrodestra - fanno sapere da Abbiategrasso attiva - A innescare la polemica, l’iniziativa dell’Istituto Bachelet di Abbiategrasso, un corso avanzato, su base volontaria, di introduzione alla lingua araba e, per chi vorrà, il laboratorio di hijab, con la collaborazione di studenti arabofoni. Tra l’altro è il terzo anno che viene proposto, con una buona risposta tra gli studenti. La lista civica Abbiategrasso Attiva considera il dialogo e la conoscenza delle culture fondamentale per l’integrazione e, che essa, debba avvenire partendo soprattutto dalle generazioni più giovani, nell’ottica dell’arricchimento del proprio bagaglio culturale per il loro futuro nella società, come cittadini".