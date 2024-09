Corsa contro il tempo per chiedere la dote dell'asilo

È corsa contro il tempo per soddisfare le urgenze amministrative del Comune di Arconate. La consigliera comunale con deleghe alla Famiglia e agli animali Giorgia Pisoni ha dato incarico agli uffici comunali di stilare quanto prima possibile la nuova convenzione del Comune con il nido privato Lo Scoiattolo nell’ambito del progetto «Passo dopo passo». Tale struttura non rientra tra quelle accreditate per poter richiedere la dote regionale. Pertanto gli uffici comunali stanno lavorando a spron battuto per poter aderire al bando con tutte le credenziali previste.

Manca la convenzione con il nido

Un nido privato dove non vige alcuna convenzione e pertanto i cittadini arconatesi che usufruiscono del servizio si vedono esclusi dal poter presentare la richiesta per la Dote fornita dalla Regione Lombardia, senza poter ricevere sovvenzioni per le retta di frequenza all'asilo nido. A spiegare il problema è stata la stessa Pisoni:

«Abbiamo controllato e abbiamo visto che non c'è alcuna convenzione con il nido. Regione Lombardia per erogare le sovvenzioni ai cittadini ha bisogno del tramite del Comune o comunque di erogarle a un nido privato convenzionato col Comune o direttamente a un nido comunale di cui usufruiscono i cittadini. Quindi ci siamo attivati immediatamente e abbiamo chiesto agli impiegati comunali di preparare il prima possibile questa convenzione dato che il Pirellone ha già aperto il bando che è in scadenza il 25 settembre. Si parla comunque di una possibile proroga o comunque di una riapertura a fine ottobre».

Una volta stipulata la convenzione, ha promesso la consigliera alla partita, «la approveremo immediatamente nel primo Consiglio comunale, andando incontro ai nostri cittadini, che potranno così usufruire di tutte le agevolazioni previste».

Comune al lavoro anche per combattere il disagio giovanile

Sempre Pisoni ha fatto sapere che l'Amministrazione si è già attivata con un tavolo, a cui erano presenti, oltre a lei il comandante della Polizia Locale Alessandro Ferro e l'assessore Cristina Torno insieme ad altri consiglieri, e nel quale si è deciso di dare mandato all'associazione Albatros per fornire un ciclo di incontri che partiranno all'inizio dell'autunno, verosimilmente a fine ottobre. Incontri che saranno rivolti a genitori e adolescenti e incentrati sugli ultimi problemi che si verificano da anni a questa parte, specie in estate, con gli adolescenti che stazionano in determinati zone del paese provocando disordini.

