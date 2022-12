Correrò per Majorino, il virologo Pregliasco si candida in Regione

"Ho parlato a lungo con Pierfrancesco Majorino. Ci ho pensato su un po' di tempo e alla fine ho deciso: mi candido a consigliere regionale della Lombardia nella lista civica con il candidato presidente del centrosinistra" Ha usato queste parole il virologo rhodense Fabrizio Pregliasco pe annunciare, nella mattinata di oggi, la sua candidatura a consigliere regionale della Lombardia.

Ho sempre votato per il centrosinistra, c'è da costruire un intero sistema sanitario

"Ho sempre votato il centrosinistra - ha detto Fabrizio Pregliasco - Le persone che fanno parte del personale sanitario, a cominciare dagli infermieri e dagli operatori socio-sanitari, sono stati considerati eroi. Ma, tolte le parole, la loro condizione lavorativa non è cambiata. C'è da costruire un intero sistema sanitario, c'è tantissimo da fare.

Metterò a disposizione la mia esperienza di medico e di volontario

Mi sono candidato non solo per portare la mia esperienza da medico e di scienziato; ma anche per il mio approccio, diciamo così, di volontario che ha provato a stare vicino alle urgenze della disabilità

Spero che la mia compagna voti per me

Alla domanda dei giornalisti se non avesse mai votato per il centrodestra Pregliasco risponde in questo modo: "Sempre centrosinistra", precisa. Centrodestra mai. Il centrodestra un po’ ce l’ho in casa visto che la mia compagna (Carolina Pellegrini, ndr) è stata per un periodo assessore con Formigoni in Regione Lombardia. Voterà per me? "Non lo so, lo spero"

Una candidatura che fa già discutere

La candidatura del virologo rhodense fa già discutere negli ambienti di sinistra: "Il cambiamento proposto nella sanità lombarda è semplicemente una chimera se non una finzione. Dovrebbero forse ben interrogarsi su questo il M5S, Verdi e Sinistra Italiana e la lista civica in costruzione di "Curiamo la Lombardia" - dichiara Matteo Prencipe, segretario della federazione di Milano di Rifondazione Comunista - Sicuri di seguire un cambiamento improbabile? Sicuri che non sia piu importante invece costruire uno spazio genuinamente anti sistema? Medicina Democratica chiarisce il suo pensiero di incompatibilità. Un passo che non avevamo dubbi avrebbero fatto, conoscendo la loro correttezza e gli anni dedicati al servizio esclusivo della sanità pubblica. Se questo impianto di ragionamento e presa di posizione permanesse, sarebbe importante che Unione Popolare e le forze che la compongono, aprano una positiva interlocuzione di contenuti e convergenze, con chiunque disponibile. L'alternativa ha bisogno di tutti e mai dire mai".