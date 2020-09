Coronavirus, tre nuovi casi a Canegrate. Lo annuncia il sindaco Roberto Colombo, che parla anche di scuola, sport e di ripresa delle attività culturali, per un settembre ricco di proposte, tutte all’insegna della sicurezza.

Coronavirus, tre nuovi casi a Canegrate

A fare il punto della situazione sanitaria, in un videomessaggio rivolto alla cittadinanza, il sindaco Roberto Colombo: “Registriamo 3 nuovi casi, asintomatici, di Covid-19; si tratta di 2 giovani, rientrati dalle vacanze, e di una persona adulta, tutti in isolamento domiciliare a seguito di esito positivo del tampone. Questo significa che bisogna continuare a stare attenti, a portare le mascherine, a lavarsi le mani, a tenere il distanziamento.

Invito tutti a prepararsi alla vaccinazione antinfluenzale, che partirà a novembre. Su richiesta dell’Ats, il Comune di Canegrate ha già deciso che questa vaccinazione si terrà al centro anziani di via Garibaldi. Ricordo che la vaccinazione è consigliata per le persone sopra i 65 anni, che a Canegrate sono circa 3mila; consiglio agli interessati di parlarne con i propri medici di base”.

La scuola riapre rinnovata e sicura

“L’asilo nido Un. Due.. Tre… Stella! ha già riaperto il 1° settembre. Il 7 settembre riprenderà la scuola dell’infanzia pubblica e privata e il 14 la primaria e la secondaria. Grazie ai lavori effettuati negli istituti, si ricomincerà in sicurezza e, per questo, desidero ringraziare l’Ufficio tecnico, la dirigente scolastica e tutto il personale della scuola. Stiamo definendo il pre-post scuola e i trasporti scolastici, ma vi assicuro che dal 23 di settembre, dopo lo stop a causa del referendum, tutti i servizi partiranno con regolarità, mentre la mensa inizierà fin da subito“.

Canegrate che rivive

“Oltre alla scuola, riapriranno i centri sportivi e il nostro vicesindaco e assessore allo Sport Matteo Modica ha firmato un protocollo con tutte le associazioni sportive per riprendere in sicurezza. Il 9 settembre, inoltre, riaprirà la Città del Sole. Il paese è in fermento anche dal punto di vista culturale e degli eventi: domenica si svolgerà il mercato contadino e lunedì la fiera di Canegrate; naturalmente è obbligatorio l’uso della mascherina. Continua la rassegna di Cinegrate con l’appuntamento di sabato, alle 21.15, ai Giardini Baggina e di lunedì, alle 20.45, nel cortile del Circolo Bell’Unione, a conclusione della festa del paese. Anche quest’anno avremo Cinemadamare dal 18 al 20 settembre. Oggi, 4 settembre, ripartono i corsi dell’università per anziani e l’11 settembre presenteremo il libro sulla vita del ciclista Ugo Colombo. Poi ci saranno tantissime serate musicali nei bar e nei circoli di Canegrate.

Il 27 settembre è in programma una giornata per ringraziare tutti i volontari che si sono dati da fare in questi mesi complicati, ricordando anche chi purtroppo ci ha lasciato e non ha avuto il giusto ricordo“.

Distribuzione sacchi per la raccolta differenziata

“L’Amministrazione comunale, dal 12 al 25 settembre, tramite gli incaricati di Aemme Linea Ambiente Srl, distribuirà porta a porta la fornitura annuale di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti”.

