Coronavirus, dal Comune aiuti a cittadini e imprese

Coronavirus, l’Amministrazione comunale di Bareggio interviene in soccorso di cittadini e attività produttive. Ad annunciarlo è l’assessore al Bilancio, Nico Beltramello. “Oltre ad affrontare le criticità sociali legate all’emergenza COVID-19, la Giunta sta mettendo a punto degli interventi economici mirati”, ha spiegato.

Servizi scolastici, mercoledì un incontro

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale (rette della scuola dell’infanzia, trasporto scolastico, pre e post scuola…) ci sarà mercoledì un incontro tra l’Amministrazione comunale e i Settori Educazione e Servizi Sociali per definire il piano economico di interventi per i cittadini che, a causa della sospensione delle attività scolastiche, non hanno usufruito dei servizi.

Aiuti alle imprese

“Sono previsti interventi anche per le attività produttive locali – prosegue Beltramello –. Con il Settore Finanziario stiamo rivedendo la componente economica della Tari e di conseguenza la rimodulazione degli importi del servizio di raccolta rifiuti per tutti quei commercianti che sono stati obbligati a chiudere. Faremo tutto quello che è in nostro potere per aiutare cittadini e imprese a superare le difficoltà di questo momento”.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE