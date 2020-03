Coronavirus, “Chiediamo interventi a supporto delle famiglie”

Uniti per Santo Stefano chiede all’Amministrazione comunale interventi a supporto delle famiglie e dei commercianti

“Servono interventi a supporto delle famiglie per affrontare l’emergenza”

Bonus baby sitter, rinvio Tari e sostegno ai genitori con minori a carico. Sono solo alcune delle richieste avanzate dal gruppo d’opposizione Uniti per Santo Stefano Ticino, che propone alcune iniziative per aiutare i cittadini e le famiglie del paese in questo momento emergenziale. Nello specifico, il capogruppo Saverio Prencipe mette nero su bianco varie proposte in una lettera indirizzata al primo cittadino, Dario Tunesi, con lo scopo di fornire idee e proporre azioni concrete per gli stefanesi: si chiede di incontrare le parti interessate per favorire il sostegno ai genitori dei bambini che pagano le rette della scuola materna e dell’asilo nido con un contributo o una riduzione della spesa; prevedere per i lavoratori con bambini a casa il «bonus baby sitter» a seconda del reddito con modulo Isee.

