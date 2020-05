“Corbettesi, fate i bravi o si richiude tutto” VIDEO

“Corbettesi (e non), fate i bravi o si richiude tutto”: neppure il tempo di dire che i suoi concittadini si stavano comportando bene, ed ecco che il sindaco Marco Ballarini si è dovuto ricredere, passando dal plauso al monito. Sette le multe comminate da 100 a 400 euro, nel mirino tutti ragazzi dai 19 ai 23 anni, non residenti.

Ballarini: “Fate i bravi o si richiude tutto”

Un controllo al parco comunale con la Polizia Locale ha messo in luce troppi sgarri. “Così non ci siamo, controlli a tappeto per chi viola le regole, questa irresponsabilità può portarci al lockdown”. Il primo cittadino è in prima linea con gli agenti per accertarsi che le regole si rispettino.

Assembramenti e assenza di mascherine

Mercoledì gli Agenti sono stati costretti ad intervenire e ad identificare una decina di persone che si stavano assembrando: “Non è possibile che, nonostante la fiducia nel riaprire i parchi, siamo ancora costretti ad applicare rigide misure di prevenzione e sicurezza perché c’è ancora chi viola le regole! Abbiamo visto assembramenti, assolutamente vietati e persone senza mascherina. Così non ci siamo. Questi atteggiamenti di irresponsabilità totale possono riportarci al lockdown, possono costringermi di nuovo a chiudere tutti i parchi”.

TORNA ALLA HOME