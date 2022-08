Corbetta rinnova la convenzione coi “nonni vigili”

L’amministrazione comunale di Corbetta ha deciso di adottare il motto squadra che vince non si cambia e per questo ha rinnovato l'accordo con i nonni vigili

I nonni vigili, un servizio importante per la comunità

L’Amministrazione comunale di Corbetta prosegue sulla strada intrapresa ormai da tempo

“Come avviene ormai ogni anno, con piacere vi comunico che abbiamo rinnovato la convenzione con lo strepitoso gruppo Auser Volontariato Corbetta per il servizio civico di "Nonno Vigile" – ha confermato il sindaco Marco Ballarini - A nome di tutta l'Amministrazione comunale ringrazio di cuore tutti i nostri "Nonni Vigili" per il prezioso e generoso spirito di dedizione rivolto alla nostra città. Siete un esempio per tutte le generazioni future!”.

Un servizio alla comunità molto importante, in vista dell’inizio delle lezioni, per garantire sicurezza agli studenti e ai genitori che accompagnano i loro figli a scuola.