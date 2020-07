«Corbetta come Riccione, mancano solo il mare e la sabbia. Ma su quest’ultimo punto ci stiamo lavorando…». Il sindaco Marco Ballarini non risparmia novità.

Corbetta come Riccione, ecco le attività… da spiaggia

Complice il fatto che quest’estate molti corbettesi staranno in città, Ballarini porta un po’ di spirito vacanziero tra i suoi concittadini: «Come nei luoghi di vacanza e in collaborazione con la Polisportiva organizzeremo dei momenti di svago gratuiti e ad ingresso libero al parco della Repubblica, garantendo il distanziamento e tutte le regole anti-Covid. Risveglio muscolare e total body, dal 6 al 31 luglio, su prenotazione».

Le proposte

Insomma il sindaco rimette in forma i suoi cittadini: il lunedì, martedì e giovedì, dalle 9 alle 10 risveglio muscolare come in spiaggia, con un istruttore qualificato, tutte le sere, alle 18 lezione di fitness (prenotazioni: 344047836 oppure polisportiva.corbetta2015@gmail.com). In attesa della sabbia, quando e come si potrà.

TORNA ALLA HOME