Metà famiglie senza contributo affitti, lo integra il Comune. Lo annuncia il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini.

33 famiglie escluse

Durante l’emergenza #Coronavirus l’Ufficio di Piano del Magentino ha emesso un bando, con contributi regionali, per dare un sostegno per il pagamento dell’affitto alle famiglie in difficoltà. 69 famiglie di Corbetta con requisiti hanno fatto domanda, ma solo 33 sono state finanziate con i Fondi Regionali.

Contributo affitti, 33 famiglie escluse: lo integra il Comune

“L’Amministrazione, su proposta del Vicesindaco Linda Giovannini, ha deciso di finanziare con fondi comunali le altre 36 domande rimaste escluse – precisa – Non lasciamo indietro nessuno!”.

