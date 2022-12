Nell’ultima Giunta dell’anno 2022 sono stati approvati contributi economici a favore di associazioni di volontariato di Magenta impegnate nel contrasto delle povertà.

Contributi economici alle associazioni di volontariato

Concretamente si tratta di 26 mila euro destinati in parti diverse e in base alle attività svolte nell’anno che si sta concludendo: nello specifico le destinatarie dei contributi sono AVAS Associazione Volontaria Accoglienza Solidarietà Onlus (11 mila euro), Caritas Cittadina Magenta (3 mila), Conferenza San Vincenzo De Paoli (3 mila e 500 euro), Associazione Non di solo pane Aps (3 mila e 500), Auser Magenta (mille euro), Croce Bianca Milano Onlus – Sezione di Magenta (2 mila euro), Centro Ascolto alla Vita Abbiategrasso-Magenta (2 mila euro).

Le parole dell'assessore

“In un’ottica sussidiaria abbiamo voluto riconoscere l’inestimabile ruolo di tante associazioni magentine che si occupano dei più fragili e che danno risposte insieme all’Ente ai bisogni che emergono nella nostra Comunità - con queste parole l’Assessore al Welfare Giampiero Chiodini spiega la scelta della Giunta - Scelta che si aggiunge alle misure messe in atto dal Comune a sostegno dei più fragili, come l’ultima in ordine di tempo, ossia lo stanziamento complessivo di 50 mila euro per questo Natale a favore dei nuclei familiari che faticano a sostenere le bollette di luce e gas".

Tre anni di difficoltà e emergenza