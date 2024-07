Continuano i lavori alla mensa di Casterno e in via Decio Cabrin

È tempo di lavori pubblici a Robecco sul Naviglio. Come di consuetudine infatti i mesi estivi sono per antonomasia quelli più intensi per quanto riguarda gli interventi nei paesi. In particolare Robecco è interessato da due grandi cantieri che riguardano uno la nuova refezione scolastica del plesso di Casterno e l’altro invece un intervento di riqualificazione della via Decio Cabrini.

Continuano i lavori alla mensa di Casterno

Per quanto riguarda quello della mensa scolastica dell’istituto elementare della frazione cittadina, i lavori procedono spediti con l’obiettivo di portare a termine e completare tutto l’intervento entro la fine del periodo estivo, in modo da permettere agli alunni di poter rientrare dopo le vacanze estive senza alcun tipo di problema una volta ritornati tra i banchi.

Il progetto, per il quale l’Amministrazione ha ricevuto un finanziamento con fondi del Pnrr per 349mila euro, vedrà la realizzazione di una nuova ala per la scuola della frazione robecchese dove sarà posizionata una sala mensa ed una piccola cucina che sarà utilizzata per la distribuzione del cibo agli alunni.

«I lavori procedono come da cronoprogramma e giornalmente i nostri uffici provvedono a tenere monitorata la situazione - sottolinea il sindaco Fortunata Barni - Per noi è importante chiudere il tutto rispettando i tempi e faremo di tutto affinchè l’intervento venga portato a termine prima della fine delle vacanze estive, ma i lavori sono a buon punto quindi credo proprio che per settembre sia tutto pronto».

Il restyling di via Decio Cabrini

Il secondo intervento invece, come detto, riguarda la via Decio Cabrini che nelle scorse settimane è stata interessata dall’abbattimento di alcuni pini marittimi che, nel corso degli anni, hanno divelto l’asfalto creando così problemi alla strada.

«L’intervento in via Decio Cabrini segue quelli di Casterno e di via Kennedy che presentavano il medesimo problema - prosegue Barni - Anche in queste altre due aree del paese i pini marittimi avevano divelto l’asfalto e purtroppo, per via delle mancate manutenzioni alle piante, siamo stati costretti ad abbatterli. In queste altre due zone eravamo già intervenuti gli anni scorsi e questo è il terzo lotto di questo intervento».

Come detto dunque nelle passate settimane gli operai hanno provveduto al taglio di tutte le piante presenti ed ora si attende invece la partenza dell’intervento di riasfaltatura vero e proprio che riqualificherà interamente la via.

«I lavori partiranno proprio in questi giorni - conclude Barni - Dovrebbero durare qualche settimana, ma entro la metà di agosto tutto dovrebbe essere concluso».

Per garantire il totale restyling dell’area l’Amministrazione ha messo a bilancio 89mila euro.