Consulte territoriali, si raccolgono le candidature

Consulte territoriali: ci si può candidare fino al 29 marzo

Si sono aperti venerdì 26 febbraio 2021 e si chiuderanno il 29 marzo i termini per la presentazione delle candidature alle consulte territoriali cittadine. In base alla suddivisione stabilita dalle modifiche al regolamento votate dal Consiglio comunale in gennaio le consulte sono ora divise in quartieri, rispettivamente Oltresempione in Canazza, Olmina (con un posto per l’Oltresaronnese) e Oltresempione; Centro in centro, Costa e San Martino; Oltrestazione in Oltrestazione, Oltreponte (San Bernardino), Mazzafame e San Paolo. Ogni quartiere di competenza è rappresentato da tre membri la cui carica durerà 36 mesi dall’insediamento. “Abbiamo ridisegnato le consulte per favorire una partecipazione vera e per portare i bisogni dei quartieri – ha scritto il sindaco Lorenzo Radice – Ora tocca a voi!”.

Servono 16 anni (minimo) e dieci firme a sostegno

I candidati dovranno essere residenti nel quartiere e, in base a una novità introdotta nel regolamento, potranno essere minorenni, ma dovranno aver compiuto 16 anni al momento della presentazione della domanda. Ogni candidatura dovrà essere supportata dalle firme di almeno dieci cittadini maggiorenni residenti nel territorio della consulta di appartenenza del candidato. Le candidature, debitamente compilate e sottoscritte, devono essere presentate, utilizzando il modulo scaricabile sul sito del Comune di Legnano, entro il prossimo 29 marzo con una delle seguenti modalità: tramite posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo comune.legnano@cert.legalmail.it, a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Legnano, in piazza San Magno 9; a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Segreteria generale del Comune di Legnano, piazza San Magno 9. Per informazioni è possibile all’Ufficio Segreteria generale (0331.471337, resp.segreteria@legnano.org).