Consulte territoriali, si potranno candidare anche i 16enni

Consulte territoriali di Legnano: presentate e discusse in commissione le proposte di modifica al regolamento. Tra le novità più significative la divisione in quartieri, la candidabilità dei 16enni, la durata ridotta e tre anni e modalità di nomina.

Consulte territoriali: via alla divisione in quartieri (dieci in tutto con tre membri ciascuno)

Illustrate dall’assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca, discusse e integrate nella commissione 1 Affari generali riunitasi ieri, martedì 19 gennaio 2021, le proposte di modifica al regolamento delle consulte territoriali passeranno adesso al voto del Consiglio comunale del 21 e 22 gennaio. Le novità principali proposte per il regolamento riguardano la divisione delle consulte in quartieri, che saranno dieci in tutto con tre membri cadauno. Tre saranno i quartieri per la consulta Oltresempione: Oltresempione, Canazza e Olmina. Tre per il Centro: Costa, Centro e San Martino. Quattro per l’Oltrestazione: Oltrestazione, Oltreponte (San Bernardino), San Paolo e Mazzafame. Fra i tre rappresentanti del quartiere Olmina uno dovrà risiedere nell’Oltresaronnese. Modifica proposta anche per la durata del mandato delle consulte, che non andrà più in parallelo al mandato del consiglio comunale, ma sarà di 36 mesi. Diverse sono anche le modalità per le candidature, che dovranno essere supportate dalle firme di cittadini residenti nel territorio della consulta stessa. Nella discussione sono state recepite due richieste di modifica: i sedicenni potranno candidarsi e il numero delle firme da raccogliere, inizialmente fissato a venti, è stato portato a dieci.

“Corretto ripartire i territori e ricalibrarne la rappresentanza per dare voce a tutti”

“In commissione si è sviluppata una discussione molto proficua e per questo rivolgo un ringraziamento a tutti i consiglieri per il loro contributo e le loro proposte – dice Berna Nasca – Pur nella diversità delle posizioni espresse si è arrivati su alcuni aspetti a una sintesi che non esito a definire soddisfacente. Di assoluto rilievo è l’introduzione della possibilità per i minorenni con 16 anni compiuti di candidarsi, decisione che vuole stimolare i giovani a interessarsi in modo attivo alla vita della città. Quanto alle modifiche al regolamento che ho illustrato in commissione queste vanno nella direzione di una rappresentanza più puntuale delle zone in cui ogni consulta è divisa. Ogni quartiere presenta le sue specificità e i suoi problemi, quindi ci è parso corretto ripartire i territori e ricalibrarne la rappresentanza per dare voce a tutti. Importante ci è parso anche slegare le consulte dal Consiglio comunale e dalla logica di rappresentanza partitica o di lista; l’obiettivo è stimolare la partecipazione dei cittadini e non riprodurre in scala ridotta l’aula. Sempre nell’ottica di promuovere la partecipazione dal basso abbiamo pensato di reintrodurre la raccolta delle firme a supporto delle candidature: chi desidera entrare a far parte delle consulte, autonomamente, deve attivarsi nel suo territorio presentandosi e illustrando il suo impegno a favore del quartiere di riferimento”.

Al vaglio la proposta di Brumana di istituire i Consigli di quartiere

È in fase di valutazione, per finalizzare il documento che sarà presentato in Consiglio comunale, la proposta avanzata dal Movimento dei cittadini sull’istituzione dei Consigli di quartiere.