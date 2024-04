Consulte territoriali: si aprono oggi le candidature

Si aprono oggi, 4 aprile 2024, i termini per la presentazione delle candidature alla carica di componente delle tre Consulte Territoriali Cittadine di Legnano.

Si tratta degli organismi consultivi e propositivi che comprendono i seguenti quartieri:

Consulta 1 - Oltrestazione

Oltrestazione

Oltreponte (San Bernardino)

Mazzafame

San Paolo

Consulta 2 - Centro

Costa

Centro

San Martino

Consulta 3 - Oltresempione

Canazza

Olmina (al posto dell’Oltresaronnese, presente nell’avviso pubblico del 2021)

Oltresempione

Ogni Consulta è composta da tre membri per ogni quartiere di competenza e ha durata di 36 mesi dall’insediamento.

Le parole dell'assessore Berna Nasca

«La partecipazione ha spesso bisogno di essere sollecitata e produce risultati diversi in relazione all’impegno e allo spirito con cui i cittadini si accostano a questa esperienza a favore dei quartieri -afferma Monica Berna Nasca, assessore alla Quotidianità. Quella delle consulte territoriali è una delle forme di partecipazione cittadina più consolidata e, oltre a costituire un canale di contatto fra cittadini e amministrazione, aiuta i cittadini stessi a comprendere i meccanismi complessi che regolano il funzionamento della macchina comunale. Per questo, alla luce dell’esperienza complessivamente positiva delle consulte, riproponiamo a distanza di tre anni l’avviso per le candidature a questi organismi la cui scadenza abbiamo voluto di proposito disallineare rispetto a quella del mandato amministrativo».

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

aver compiuto il 16° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature;

essere residente o portatore di interesse del quartiere;

non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale

Non possono essere nominati componenti delle Consulta:

- i consiglieri, gli assessori e i dipendenti del Comune di Legnano;

- chi esercita funzioni di rappresentanza del Comune presso enti e istituzioni esterne

Ogni candidatura deve essere supportata da almeno 10 cittadini maggiorenni residenti nel territorio della Consulta di appartenenza del candidato, che sottoscrivono su apposito modulo la proposta di candidatura. Ogni cittadino può sottoscrivere una sola candidatura. Le candidature dovranno essere presentate, entro il 4 maggio, con procedura on-line dal sito istituzionale del Comune.