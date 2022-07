Consiglio regionale: chi entra al posto del neo sindaco di Magenta

Consiglio regionale: Deborah Giovanati subentra al dimissionario Luca Del Gobbo, neo sindaco di Magenta.

Consiglio regionale: Giovanati entra al posto di Del Gobbo

All’inizio della seduta odierna, martedì 26 luglio 2022, il capogruppo di Noi con l’Italia Luca Del Gobbo ha formalizzato le sue dimissioni dal Consiglio regionale a seguito della sua elezione a sindaco di Magenta in occasione delle ultime elezioni amministrative del giugno scorso. Gli subentra Deborah Giovanati, 39 anni, che alle elezioni regionali del 2018 aveva ottenuto 5.847 preferenze risultando la prima dei non eletti della lista Noi con l’italia nella circoscrizione di Milano e provincia. Attualmente Consigliere comunale a Milano eletta nella lista Lega Salvini Premier, dal 2016 al 2021 ha svolto il ruolo di assessore all'Educazione, Istruzione, Politiche sociali, Salute e Casa del Municipio 9 di Milano ed è stata delegata alle Pari opportunità.

Si dissolve il gruppo Noi con l'Italia

Deborah Giovanati farà il suo ingresso ufficiale in Consiglio regionale in occasione della seduta di domani, mercoledì 27 luglio, ed entrerà a far parte del gruppo Lega, che sale così a 32 componenti: con le dimissioni di Del Gobbo si dissolve il gruppo Noi con l’Italia.

Sempre da domani Alessandro Mattinzoli, uscito da Forza Italia e dimessosi ieri dall’incarico di assessore regionale alla Casa e Housing sociale, siederà formalmente tra i banchi del Gruppo Misto. Al suo posto il presidente Attilio Fontana ha nominato nuovo assessore Alan Rizzi; come sottosegretario ai Rapporti con le Delegazioni internazionali (incarico fin qui ricoperto da Rizzi), è stato nominato Gabriele Barucco, che finora aveva ricoperto l’incarico di consigliere regionale in Forza Italia.