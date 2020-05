La Presidente del Consiglio Comunale, Marisa Sinigaglia, ha convocato il Consiglio comunale per lunedì 25 maggio alle 20.30.

Consiglio comunale in streaming

Lunedì 25 maggio dalle 20.30 la seduta del Consiglio comunale si svolgerà in videoconferenza. La seduta sarà trasmessa in streaming sul sito del Comune di Rho – Consiglio comunale on line.

TORNA ALLA HOME