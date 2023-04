Consiglio comunale dei ragazzi, torna il progetto

Consiglio comunale dei ragazzi di Nerviano, nuovo slancio al progetto.

Nuovo slancio per il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Nerviano. A breve infatti gli alunni della scuola primaria e quelli del primo anno della secondaria, coordinati dalle insegnanti e da un esperto pedagogista e dopo un proficuo percorso di consapevolezza e conoscenza dell'iter democratico nell’ambito del progetto "Cittadinanza attiva", saranno chiamati a eleggere il loro Consiglio con il quale daranno voce alle loro esigenze e suggerimenti verso l'Amministrazione comunale.

"Crediamo fortemente in questo progetto perché il Consiglio dei ragazzi è un momento concreto di partecipazione attiva e democratica dei più giovani alla vita civica del proprio territorio, un modo per restituire a ragazzi e ragazze il valore di essere cittadini a tutti gli effetti - commenta Laura Alfieri , assessore all'Istruzione - Finalità sarà anche quella di sviluppare un microprogetto che consenta loro, attraverso una modalità di partecipazione diretta, di rendersi protagonisti di scelte con una concreta ricaduta sull'Amministrazione e sul territorio cittadino".

Ruolo importante è anche quello di Antonella Forloni, capogruppo della lista di minoranza del Partito democratico e con delega al progetto "Cittadinanza attiva: il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze":

"La proposta di rilanciare il Consiglio dopo alcuni anni in cui, anche a causa del lockdown, era stato messo da parte è una scelta dell’Amministrazione che ho condiviso e che mi vede impegnata quale consigliere delegato - commenta Forloni - Mi piace sottolineare che la delega , proposta che mi è stata fatta quale consigliere di minoranza, esprime la valenza che l’Amministrazione riconosce al Consiglio comunale quale luogo di confronto e di condivisione di percorsi, nel rispetto del diverso ruolo che maggioranza e minoranza sono chiamati a sostenere. Il Consiglio dei ragazzi è uno degli strumenti per consentire alle bambine e bambini e ragazze e ragazzi di sperimentare la cittadinanza attiva, cioè occuparsi delle persone e dell’ambiente in cui si vive, elaborando proposte fattibili e compatibili con la funzione del Comune. La proposta di riprendere questo Consiglio è stata accolta da 13 classi, suddivise tra scuola primaria e secondaria di primo grado. All’elezione del Consiglio, prevista per i primi di maggio, si sta arrivando con un lavoro di preparazione sulla funzione di rappresentanza, sull’individuazione di progetti fattibili e con una presentazione delle funzioni del Consiglio che coinvolge in prima persona amministratori e consiglieri".