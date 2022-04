Consigliere esce dalla maggioranza e forma il Gruppo Misto

Uscita dal gruppo di maggioranza per il consigliere comunale Giuseppe Invernizzi che ora non fa più parte di ViviAmo Vittuone e ha creato il Gruppo misto.

Il sindaco Laura Bonfadini ha comunicato alla cittadinanza che il consigliere Giuseppe Invernizzi ha deciso di uscire dal gruppo consiliare ViviAmo Vittuone, lasciare la maggioranza e creare il gruppo misto.

"Pur con rammarico per la decisione assunta, gli obiettivi di questa Amministrazione nella realizzazione del proprio programma amministrativo non saranno modificati - afferma il sindaco - Si augura al Consigliere Invernizzi un percorso collaborativo ed esclusivamente finalizzato al bene del paese e lo ringraziamo per il lavoro fin qui svolto".