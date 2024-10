Consigliere di Rho non riceve una lettera istituzionale: "E' la seconda volta che capita, inaccettabile"

Ha voluto denunciare pubblicamente quanto accaduto Daniele Paggiaro, consigliere comunale di Forza Italia di Rho che non ha ricevuto una importante lettera riguardante la commissione bilancio.

"Apprendo ora dai colleghi consiglieri di Settimo Milanese, di una lettera ricevuta dal Socio industriale Canarbino di Nuovenergie e inviata via PEC in data 11 ottobre scorso ai comuni di RHO, Pero e Settimo. Lettera indirizzata contemporaneamente alle commissioni bilancio e conti. Lettera che come mi è stato riferito, ha sortito una risposta da parte dei Sindaci alla Canarbino - fa sapere Paggiaro - Denuncio pubblicamente che è la seconda volta che la corrispondenza a me indirizzata per vie ufficiali, viene censurata dall’amministrazione comunale di RHO non facendomela di fatto pervenire. La prima volta, e mi riferisco allo scorso anno 2023, missive a me indirizzate furono trattenute per oltre tre mesi. Il mio disappunto su questo comportamento ingiustificato lo espressi in sede di Consiglio comunale al punto di lasciare per protesta l’aula consigliare".