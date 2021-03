Il sindaco Lorenzo Radice ha provveduto a conferire a cinque consiglieri comunali incarichi a

Conferiti gli incarichi a cinque consiglieri comunali di Legnano

Dopo la distribuzione delle deleghe contestuale alla formazione della giunta, il sindaco Lorenzo Radice ha provveduto, con decreto, a conferire a cinque consiglieri comunali incarichi a svolgere attività in ambiti specifici:

– Consulte e aggregazione giovanili: Luca Benetti

– Politiche abitative e di housing sociale: Mario Brambilla

– Progetto Bicipolitana: Paolo Garavaglia

– Parchi e giardini pubblici inclusivi: Giacomo Pigni

– Valorizzazione dei luoghi di cultura: Paolo Scheriani

Il decreto poggia sull’articolo 22 dello Statuto comunale il quale prevede che “il Sindaco può conferire

incarichi ad assessori e consiglieri comunali per riferire su determinate materie che necessitano di particolari indagini e approfondimenti e può delegare agli stessi la sottoscrizione di specifici atti nelle ipotesi consentite dalla legge”.

Nelle materie specifiche i consiglieri comunali incaricati collaboreranno con il sindaco formulando allo stesso proposte e soluzioni.

Bisogna ricordare che:

– l’incarico non costituisce delega di funzioni e deve intendersi esclusa l’adozione di atti a rilevanza esterna o

di atti di gestione spettanti agli organi burocratici;

– per lo svolgimento di questi compiti non è dovuto al consigliere comunale alcun compenso;

– l’incarico può essere revocato in qualunque momento dal sindaco e, comunque, ha durata massima fino alla scadenza del mandato del sindaco