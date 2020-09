Con 1773 voti è Cucchetti il nuovo sindaco: “Saremo subito al lavoro”

Con 1773 voti è Cucchetti il nuovo sindaco di Cuggiono: “Saremo subito al lavoro”.

Con 1773 voti (42,10%) si afferma la lista di Cuggiono Democratica e il nuovo sindaco è Giovanni Cucchetti. “Ringrazio gli elettori e la mia squadra e saremo subito al lavoro per dare risposte concrete al nostro paese” le prime parole del neo sindaco. Ottiene 977 voti (23,20%) la lista Prima Cuggiono e Castelletto con Marco Maltagliati candidato sindaco, mentre quella di Maria Teresa Perletti prende 917 voti (21,78%). La prima fa riferimento a Fratelli d’Italia, la seconda ha i simboli di Lega e Forza Italia. “Se guardiamo ai voti ottenuti dalle due liste è chiaro l’orientamento degli elettori, purtroppo non si è riusciti a costruire un’unica lista e lavorerò per ricostruire il centrodestra” commenta Maltagliati che ringrazia gli elettori e il suo gruppo per il grande lavoro svolto. La lista Agorà ottiene solo 544 voti (12,92%) ed è la perdente di questa tornata elettorale. “Abbiamo sbagliato qualcosa nella nostra comunicazione e la gente non ha capito il nostro progetto civico” il commento a caldo di Abramo Bellani.