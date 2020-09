Comuni al voto, affluenza al 15 per cento

Comuni al voto, ecco i primi dati relativi all’affluenza alle urne per il rinnovo dell’Amministrazione comunale.

Comuni al voto, l’affluenza a mezzogiorno

A mezzogiorno, a Baranzate aveva votato il 12,37% degli aventi diritto (tre gli sfidanti: Giannicola Angelini di Alternativa per Baranzate, il primo cittadino uscente Luca Elia di Progetto per Baranzate e Franco Cesaratto di Insieme per Baranzate).

A Bollate il 14,96% (tre i candidati: Pierluigi Catenacci, sostenuto da Per un’Altra Bollate, Civica AmbientaLista e Bollatesi in Movimento -, il sindaco uscente Francesco Vassallo, sostenuto da Italia Viva, Partito Socialista, Partito democratico, Piano B, Uniti per Bollate e Sinistra Nuova, e Peter Guidi, sostenuto da Bollate Ideale, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega).

A Cuggiono il 15,75%. (quattro gli aspiranti alla fascia tricolore: Marco Maltagliati di Prima Castelletto e Cuggiono, Maria Teresa Perletti della lista Perletti sindaco, Abramo Bellani di Agorà e Giovanni Cucchetti di Cuggiono democratica).

A Legnano il 15,74% (qui la sfida è a sette: Alessandro Rogora, sostenuto da Europa verde; Lucia Bertolini, portacolori della lista La Sinistra – Legnano in Comune; Carolina Toia, leader della coalizione di centrodestra formata dalla lista civica che porta il suo nome e da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia; Simone Rigamonti del Movimento 5 stelle; Franco Colombo, sostenuto dalla lista civica Franco Colombo sindaco; Franco Brumana, candidato di Legnano cambia e del Movimento dei cittadini; e Lorenzo Radice, espressione della coalizione di centrosinistra formata da riLegnano, Partito democratico e dalla lista nata dalla fusione tra Insieme per Legnano e Legnano popolare).

A Parabiago il 14,51% (qui sono in gara il Centrodestra unito – formato dalle liste di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e AttivaMente – che punta alla riconferma del sindaco uscente Raffaele Cucchi, la lista del Pd con Ornella Venturini, +Parabiago Viva con Eleonora Pradal e la lista civica RiParabiago con Giuliano Rancilio).

A Vittuone il 14,36% (tre i nomi tra cui scegliere: Laura Bonfadini di Viviamo Vittuone, Elena Lovati di Rilanciamo Vittuone e Antonio Miglio di Insieme per Vittuone).

