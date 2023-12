Il Comune cancella il murale del partigiano, è polemica

Cancellato il murale del partigiano Giovanni Pesce a Nerviano: polemiche contro il Comune.

E' stato cancellato il murale raffigurante il partigiano Giuseppe Pesce, nome di battaglia "Visone", milanese, e medaglia d'oro per la Resistenza e attivo anche in paese. Il fatto è successo a Nerviano. Il ritratto del partigiano era stato realizzato nel 2008 su uno dei muri sotto il porticato dell'ex Meccanica. Ma, nei giorni scorsi, i membri dell'Anpi Nerviano si sono accorti che l'opera era stata cancellata durante i lavori di riqualificazione dell'area avviati dal Comune. Così il Partito democratico, forza di opposizione, ha portato il caso in Consiglio comunale chiedendo "il motivo della cancellazione" e di "ripristinarlo al più presto, rifacendolo e disegnando affianco a Pesce anche l'amata moglie Onorina.

La replica del Comune

"Se una colpevole disattenzione c’è stata è stata quella di non informare l’Anpi ed è vero - ha replicato Sergio Parini, assessore ai Lavori pubblici - Quel murale era in condizioni pietose a causa di infiltrazioni d’acqua e distacco dell’intonaco e, inoltre, era stato danneggiato anche con delle bombolette. Condizioni queste che hanno portato a pensare che rifare l’opera sia meno oneroso che sistemarla. Mi ha colpito il fatto che quel murale è stato lasciato all’incuria per 15 anni". Sempre Parini: "Il murale sarà rifatto, mi piace l’idea del Pd di aggiungere anche la moglie. Ogni riquadro del muro vorremmo dedicarlo all’opera di un artista. Il 17 gennaio 2024 sarà realizzato un murale ricordo di Damiano Zorzo, detto “Gnappo”, il cantante dei Ciapa No: sarebbe bello metterlo vicino proprio a quello di "Visone'"..