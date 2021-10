Commemorazione per Norma Cossetto, martire delle Foibe

Legnano

L'evento è promosso dal Comitato 10 febbraio e Fratelli d'Italia

Commemorazione a Legnano per Norma Cossetto, martire delle Foibe e medaglia d'oro al valor civile.

Commemorazione in città

Si svolgerà domenica 10 febbraio 2021, alle 10.30, nei giardini di viale Gorizia, angolo via Guerciotti, la cerimonia di commemorazione di Norma Cossetto, Martire delle Foibe e medaglia d'oro al valor civile. L'iniziativa è promossa da varie associazioni, dal Comitato 10 febbraio (che promuove il ricordo della tragedia degli italiani d'Istria e Dalmazia) da Fratelli d'Italia Legnano e vedrà la presenza anche dell'onorevole Paola Frassinetti.

Le altre iniziative

Commemorazioni come quella di Legnano si svolgono da anni in tutta Italia. Anche quest’anno,

nonostante la pandemia, si sono tenute cerimonie in quasi 200 città. Alla Cossetto sono inoltre

dedicate vie, piazze, scuole e giardini pubblici in molti comuni tra i quali Gorizia, Narni , Bolzano,

Fano, Verbania, Latina, Treviso e Vicenza . L’Università di Padova, dove studiava, le conferì la

laurea ad honorem nel ’49 mentre nel 2011 è stata affissa una targa commemorativa nel Cortile

Nuovo di Palazzo del Bo , storica sede dell’Ateneo padovano.

Nel 2018, col contributo di RAI Cinema e della Regione Lazio, è stato prodotto il film Red Land

(Rosso Istria) che racconta la storia della sua vita e del suo assassinio.