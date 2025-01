Comando unico in festa per San Sebastiano tra controlli da record e riconoscimenti

Comando unico di Polizia Locale di Nerviano e Pogliano Milanese in festa per il patrono San Sebastiano.

Comando unico, festa per il patrono

Il grazie di tutte e due le comunità ossia quelle su cui vigila il Comando unico di Polizia Locale di Nerviano e Pogliano Milanese. E' quello celebrato oggi, lunedì 20 gennaio 2025, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Nerviano in occasione di San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali. Questa l'occasione per fare il punto sull'attività del comando, attivo dai primi mesi del 2023, e per ricevere gli applausi e il grazie di autorità e concittadini. La Messa, presieduta dal prevosto don Daniele Gandini, ha visto la presenza del comandante Stefano Palmeri e degli agenti del comando, del sindaco di Nerviano Daniela Colombo e di quello di Pogliano Carmine Lavanga (al loro fianco anche il primo cittadino di Marcallo con Casone che ha raccolto l'invito a presenziare) oltre ai Carabinieri di Nerviano, le sezioni dei Combattenti e Reduci e Bersaglieri, Protezione civile Radiosoccorso, Cinofili, i bambini e ragazzi delle scuole (che hanno anche cantato l'inno di Mameli) e i concittadini.

I dati 2024 del comando

Il comando è composto da 21 operatori, tra ufficiali e agenti e personale amministrativo. Imponente l'attività svolta nel 2024. Riguardo al controllo del territorio sono stati percorsi 53.920 chilometri ed effettuati 350 posti d controllo, poi 128 servizi appiedati svolti sia in centro che nelle frazioni. La Centrale operativa ha ricevuto 7463 richieste di intervento, 6594 quelle evase. Elevati 7158 verbali per un importo totale di 860.700 euro, di cui 93 verbali per mancanza della copertura assicurativa, 454 per omessa revisione, 13 per guida patente, 24 per guida in stato di ebbrezza, 2561 per divieto di sosta, 5 per circolazione con veicolo sottoposto a fermo e 4 per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro. Sono stati 3187 i verbali elevati per violazioni a norme di comportamento. In totale ritirare 35 patenti, sottoposti a sequestro 97 veicoli e 20 a fermo amministrativo. Sul fronte della Polizia giudiziaria, identificate e controllate 2374 persone, inviate alla Procura 86 comunicazioni di reato delle quali 13 per guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre 0,8 g/l), 2 per guida sotto l'effetto di stupefacenti, 2 per lesioni personali, 1 per rissa, una per tentato omicidio, 5 per furto, 2 per rapina, 3 per truffa, 2 per omicidio stradale e una per Codice rosso. Ben 86 le persone indagate in stato di libertà e 3 sono stati i soggetti tratti in arresto, 13 le persone segnalate alla Prefettura come consumatori e, in totale, sono stati sequestrati oltre 4 chilogrammi di sostanze stupefacenti. Riguardo alla polizia amministrativa, 7 violazioni nell'ambito di controlli operati dal neo costituito Nucleo di Polizia annonaria nel corso dei controlli effettuati negli esercizi commerciali, 20 le sanzioni elevate per abbandono di rifiuti e 10 i veicoli rimossi in stato di abbandono. Poi 12 controlli di Polizia edilizia e in 1 caso sono state accertate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e il committente indagato anche per sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Sul fronte infortunistica stradale sono stati rilevat 80 incidenti, dei quali 43 senza feriti, 2 con esito mortale e uno con prognisi riservata. Sotto il profilo amministrativo sono state elaborate 207 ordinanze, registrate 174 dichiarazioni di ospitalità e affidati 98 appalti, 355 le notifiche effettuate su richiesta di Procura, Prefettura e altri enti. Sul tema prevenzione sono stati effettuati corsi di educazione stradale nelle scuole di Nerviano e Pogliano coinvolgendo 223 bambini con 34 ore di lezioni.

Le parole del comandate

Palmeri ha elogiato il lavoro svolto: "Questo giorno è l'occasione per riflettere su un'attività in costante evoluzione e per far conoscere alla cittadinanza gli aspetti meno noti di un servizio che, quotidianamente, apporta valore aggiunto alla qualità della vita del nostro territorio, contribuendo ad incrementare la percezione di sicurezza - ha affermato Palmeri - La Polizia Locale è infatti sempre più impegnata in attività di Polizia giudiziaria e ordine pubblico pur continuando a svolgere l'attività primaria di Polizia stradale e controllo del territorio. E' questa l'occasione per presentare i dati dell'attività del Comando unico che, rispetto alla media statistica dei dati pre-Comando unico, risultano essere non solo quintuplicati e sono stati introdotti nuovi uffici e nuove tipologie di controlli, con ottimi risultati. Dati che consentono di attestare la professionalità acquisita e il contino impegno della Polizia Locale, oggi più di prima, tassello importante per assicurare il benessere socio-culturale nelle nostre città. Tutto questo è solo parte del lavoro oggi svolto dalle Polizie Locali in Italia che, proprio in ragione del mutato ruolo e contesto sociale, hanno bisogno di un significativo aggiornamento della legislazione attuale. La Polizia Locale è infatti ancora disciplinata da una legge del 1986 che risulta ormai vetusta e non adeguata alle esigenze della Polizia Locale odierna: oggi siamo chiamati a svolgere le stesse attività delle altre forze di Polizia senza avere però le stesse tutele e gli stessi strumenti. Auspichiamo, pertanto, che la tanto sbandierata riforma - ventilata da anni e che oggi è discussa in Commissione Affari istituzionali - possa approdare alla Camera ed essere definita a approvata in tempi brevi. Dobbiamo, insieme, continuare a disegnare un cammino che sappia conciliare tradizione e innovazione, senza perdere di vista le nostre origini e i nostri valori ma in grado di soddisfare i cambiamenti e le nuove esigenze delle città".

E ancora: "Ringrazio i sindaci di Nerviano e Pogliano. Tutti insieme, con un grande sacrificio di tutti, siamo riusciti a costruire quello che oggi è il Comando unico, modello di convenzione che auspico possa essere seguito da altre piccole realtà al fine di accrescere il prestigio della Polizia Locale a livello nazionale. Oggi piccoli comandi formati da un numero esiguo di agenti non hanno più senso di esistere. Un grazie alla Regione, alla Prefettura e un grazie sincero, pieno di stima, a tutto il comando per lo sforzo quotidiano".

I riconoscimenti agli agenti

Al termine della cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti ad alcuni operatori che si sono particolarmente distinti. Come Liliana Baita, "addetta alla segreteria, assolveva ai compiti affidatele con elevato senso del dovere, instancabile slancio e vivo entusiasmo, palesando doti umane, caratteriali e professionali di alto profilo oltre ad essere una validissima collaboratrice, diventando un importante punto di riferimento per il comandante nella gestione degli appalti e di tutte le pratiche gestionali e amministrative"; poi l'agente Matteo Lizzola "addetto al Nucleo radiomobile assolveva ai compiti affidatigli con elevato senso del dovere, instancabile slancio e vivo entusiasmo, palesando non comuni doti umane e professionali, si dimostrava un ausilio insostituibile per il comandante e per tutti i colleghi adoperandosi con instancabile tenacia, disponibilità e impareggiabile versatilità, portando a termine incarichi afferenti competenze anche extra ruolo"; e il Sovrintendente Giovanni Bosani "addetto all'Ufficio Procedure sanzionatorie, con spirito di abnegazione, alto senso del dovere e spiccate doti professionali, unificava le procedure di gestione dei verbali dei Comuni della convenzione e avviava il nuovo sistema di notifiche digitali send., collaborava fattivamente ad elaborare tutte le pratiche che gli venivano assegnate relative all'Ufficio Ordinanze e viabilità dimostrando capacità professionali in materie differenti, si rivelava un importante punto di riferimento per il comando. Poi il Sovrintendente scelto Maurizio Marazzini "addetto al Nucleo Radiomobile, pur assolvendo alle attività proprie dell'ufficio, con grande efficienza, alto senso del dovere e spirito di collaborazione, evadeva le pratiche assegnategli relative a interventi di Polizia edilizia, ordinanze e viabilità dimostrando di avere ampie conoscenze in materie differenti diventando un importante punto di riferimento per il comando"; poi riconoscimento per Graziella Barbaro, Sovrintendente scelta, "addetta all'Ufficio distaccato del Comune di Nerviano, con alto senso del dovere, spirito di collaborazione, adeguamento ai cambiamenti e capillare conoscenza del territorio, evadeva in tempi celeri tutte le pratiche assegnatele, si rivelava inoltre un importante punto di riferimento per i cittadini del Comune di Nerviano e prezioso punto di raccordo per il Comando unico contribuendo con ciò a mantenere alta l'efficienza del corpo" e infine il vice commissario Stefano Parini "addetto al Nucleo Radiomobile evidenziando spiccate qualità professionalità e non comune spirito d'iniziativa, oltre ad adempiere alle attività proprie dell'ufficio, si impegnava nell'adeguamento della piattaforma informatica alle esigenze del nuovo Comando unico, affiancava il comandante in attività amministrative e gestionali con dedizione e abnegazione, l'impegno incondizionato al servizio e il profondo senso del dovere lo rendono un sicuro punto di riferimento per tutto il personale". Encomio poi per il comandante Palmeri "con particolare impegno, professionalità e senso del dovere, unificava i comandi di Polizia locale di Nerviano e Pogliano, nel rispetto degli indirizzi politici delle Amministrazioni e delle normative vigenti raggiungendo risultati eccellenti tali da ricevere da Regione Lombardia il riconoscimento di 'Modello da seguire' e si distingueva per costante e lodevole comportamento nell'adempimento di propri compiti e per l'elevato rendimento complessivo dando dimostrazione di non comune dedizione al servizio e di spiccato acume investigativo, contribuendo significativamente a infondere sicurezza nella popolazione e ad accrescere il prestigio dell'istituzione".

Poi la consegna delle medaglie per il raggiungimento dell'anzianità di servizio: 16 anni per Stefano Parini, Giovanni Bosani per i suoi 25 così come per il Sovrintendente Salvatore Campolongo.