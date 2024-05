Colpo di scena alle elezioni di Boffalora: si ritira Andrea Ranzini

Sembrava già tutto pronto per una sfida e due e invece gli elettori di Boffalora troveranno sulla scheda elettorale soltanto una lista: quella di Sabina Doniselli.

Elezioni a Boffalora: si ritira Andrea Ranzini

Come un fulmine a ciel sereno infatti il principale sfidante del sindaco uscente per la tornata di giugno, Andrea Ranzini, ha annunciato settimana scorsa il suo ritiro immediato dalla corsa elettorale. Una decisione indubbiamente sofferta e che ha lasciato senza parole molti di coloro che sono vicini all’ex esponente della Dc locale.

L’annuncio del ritiro lo ha dato lo stesso Ranzini, con un videomessaggio in cui ringrazia tutti i componenti del gruppo che in questi mesi hanno collaborato con lui:

«La lista era pronta, però purtroppo per motivi miei personali, importanti ed esterni, non potrò correre alle elezioni amministrative di Boffalora del 2024. Voglio poi ringraziare Patrizio Castelli, che si è speso molto insieme a me, chi ha disegnato il logo della lista e tutte le persone che a Boffalora mi hanno cresciuto politicamente al centro: Angelo Marnati, Ermanno Colombo, Gianni Colombo, i membri del vecchio direttivo della Democrazia Cristiana»

Come spiega Ranzini nel suo comunicato, per la prima volta dopo decenni a Boffalora le elezioni saranno una corsa in solitaria, senza competitor e senza alternativa. Uno scenario - analogo in altri comuni - che costringe a porsi seri interrogativi sul futuro della partecipazione politica nel nostro territorio.

Il messaggio dell'ex candidato sindaco

Proprio alla luce della situazione non rosea, l’ormai ex candidato del centro boffalorese non esita a lanciare un suo personale messaggio nei confronti delle nuove generazioni:

«Ragazze e ragazzi che andranno al voto per la prima volta e non troveranno la nostra lista. È un messaggio che mi ha accompagnato per tutta la vita fin da quando ero ragazzo; una frase del presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, che diceva “Non chiedete cosa il paese può fare per voi, ma cosa voi potete fare per il vostro paese”. Ai ragazzi dico impegnatevi dunque, indipendentemente da quello che la politica può darvi. Prendete in mano il vostro destino; secondo me è questa la cosa più importante»

Le ultime frasi di Ranzini vanno in memoria dell’ex sindaco di Boffalora Umberto Re:

«Fu lui che nel suo ultimo consiglio, salutando le persone, aveva detto “questa volta non mi ricandido, ci rivedremo magari tra cinque anni”»

Parole sibilline che sottintendono forse come per il quinto Kennedy boffalorese non sia finita qui.