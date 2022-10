Colonnine ricarica auto elettriche: che fine ha fatto il bando?

Non c'è ancora nessuna traccia di colonnine di ricarica per auto elettriche a Robecco e il gruppo di Robecco Futura si chiede che fine abbia fatto il bando sottoscritto ormai da tempo.

Mentre l'Europa conferma lo stop alla vendita di auto nuove con motori alimentati a benzina e diesel, tramite il pacchetto di provvedimenti “Fit For 55”, entro il 2035, molti Comuni si stanno attrezzando per fornire ai propri cittadini punti di ricarica per le auto elettriche già oggi in circolazione con l'installazione di apposite colonnine.

"Non è solo un servizio fine a se stesso, è molto di più, è una forma di attenzione e promozione verso questa transizione green a cui dobbiamo tutti puntare ed educarci reciprocamente come comunità - hanno affermato da Robecco Futura - Anche Robecco sul Naviglio in sede di Consulta Ecologia ha affrontato il problema, si è discusso molto sul posto su cui collocarle. Come lista Robecco Futura avremmo preferito la copertura non solo del capoluogo ma anche delle frazioni. Tuttavia la collocazione a cui si è poi convenuto di installarle è stata concordata quella di Piazza Madre Teresa di Calcutta. In Consulta si era pertanto concordato che l'amministrazione avrebbe fatto partire il bando nell'immediato. Sono trascorsi diversi anni ma del bando non abbiamo più avuto notizie. Sparito completamente dai radar. Come lista Robecco Futura presenteremo nel prossimo Consiglio Comunale una interpellanza per capire cosa intende fare l'amministrazione su questa questione e che fine ha fatto il bando che ci era stato promesso".