Colonnine di ricarica per auto elettriche anche nelle frazioni

Colonnine di ricarica per auto elettriche ora anche nelle frazioni

Ora possono funzionare. Sono infatti state completate le opere di realizzazione della rete di infrastruttura di ricarica per auto elettriche nelle frazioni di Nerviano, "un progetto che - unitamente alle installazioni da tempo presenti nel capoluogo - rappresenta un significato passo avanti verso un futuro più sostenibile e rispettoso dell'ambiente annuncia il sindaco Daniela Colombo - Un risultato reso possibile grazie al protocollo d'intesa siglato con Be charge, uno dei principali operatori italiani nel settore della mobilità elettrica. Le nuove infrastrutture, distribuite in modo strategico nelle varie frazioni del nostro comune con costi di implementazione totalmente a carico dell'operatore, consentiranno ai residenti e ai visitatori di ricaricare i propri veicoli elettrici in maniera semplice e veloce. Questo progetto non solo risponde alle esigenze di chi già possiede un'auto elettrica ma si inserisce in un piano più ampio di promozione della mobilità sostenibile e della riduzione delle emissioni di Co2".

Dove sono posizionate

Le prime cinque installazioni nelle frazioni hanno riguardato via Donizzetti (zona ex Bennet), via 20 settembre (zona La Guardia), parcheggio via Mariani a Sant'Ilario, via Sant'Anna a Cantone (zona tennis) e via Filzi a Garbaola. Nei prossimi mesi - grazie a una seconda convenzione sottoscritta con Enel X Way, le postazioni si amplieranno con nuove colonnine in Largo Edgardo Sogno e nelle vie Perlasca e via Adamello a Villanova.