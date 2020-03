Cittadinanza onoraria al magistrato Gratteri

Cornaredo conferisce la cittadinanza onoraria al Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri.

Lotta alla mafia

Conferita al magistrato Nicola Gratteri la cittadinanza onoraria di Cornaredo. Nel corso del consiglio comunale del 10 marzo è stato approvato con il voto favorevole dei dieci consiglieri presenti il conferimento della cittadinanza a Gratteri, Procuratore del Tribunale di Catanzaro, da decenni impegnato nella lotta alla ‘ndrangheta e per questo sotto scorta dal 1989.

Cittadinanza onoraria

Il consiglio comunale cornaredese ha voluto riconoscere l’impegno profuso e i risultati raggiunti dal magistrato nelle numerose operazioni da lui condotte, l’ultima delle quali nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre 2019 quando «ha guidato una mega-operazione che ha smantellato le cosche di ‘ndrangheta del Vibonese ricostruendo legami e affari tra imprenditoria, politica e massoneria deviata, che ha permesso l’arresto di oltre 330 persone».

Come comunicato durante la seduta del consiglio comunale dalla presidente Susanna Dametti, la segreteria di Gratteri informata del riconoscimento ha rivolto i propri ringraziamenti e si è impegnata, appena possibile, a organizzare un incontro con il magistrato in città per il conferimento della benemerenza.

