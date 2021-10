Città metropolitana: il sindaco di Arese sarà il braccio destro di Beppe Sala

La notizia

Michela Palestra sarà vicesindaco

Michela Palestra, sindaco di Arese ed esponente del Pd, è il nuovo vicesindaco di Città Metropolitana.

litana: il sindaco di Arese sarà il braccio destro di Beppe Sala

Sala ha scelto il suo braccio destro: sarà il sindaco di Arese Michela Palestra. L’indiscrezione su questa scelta era già trapelata nei giorni scorsi proprio da parte di Beppe Sala quando, rispondendo ai cronisti aveva detto: " se vogliamo allargare e considerare il peso dei 184 Comuni della Città metropolitana, se posso esprimere una preferenza, direi che se si trovasse una sindaca di un altro Comune, come vicesindaca metropolitana, forse sarebbe meglio”.

Ora manca solo il rinnovo del Consiglio metropolitano: le elezioni di secondo livello (non voteranno gli elettori, ma i sindaci dell’hinterland e alcuni consiglieri comunali) sono previste per il 19 dicembre.

Michela Palestra prenderà il posto di Arianna Censi, nominata dallo stesso Sala assessore alla Mobilità del Comune di Milano dopo le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.