«Cinquanta colonie feline, un gattile e più di 400 gatti, ma la Giunta preferisce non parlare»

«Da cinque mesi aspettiamo risposte sul gattile e sui gattipresenti in città ma dal Comune tutto tace». A contattare la nostra redazione per cercare di smuovere la situazione è il consigliere comunale della Lega Christian Colombo

Un problema quello dei gatti randagi presenti sul territorio gestito in prevalenza dai volontari.

È andata ben oltre il tempo massimo anche l’Amministrazione comunale che, dopo cinque mesi e nonostante i numerosi solleciti, non ha ancora dato risposta alle nostre domande - prosegue Colombo - Non possiamo tollerare questo ennesimo ritardo perché non c’è solo in gioco il benessere degli animali ma riteniamo che sia una mancanza di rispetto per il nostro ruolo di consiglieri comunali, ma soprattutto per chi, a titolo gratuito, si prende cura dei gatti della città, nutrendoli e sterilizzandoli, così da evitare che essi possano moltiplicarsi. Come Lega - conclude Colombo - riteniamo importante che la città di Rho abbia una struttura adatta a custodire i felini randagi o abbandonati, allo scopo di favorire l’adozione. Auspichiamo che dopo questo comunicato, arrivino risposte puntuali che da mesi una parte della cittadinanza aspetta!»