"Cimitero e mercato cittadino restano grandi criticità"

"Cimitero e mercato cittadino, occorre intervenire": le proteste della lista di opposizione di Rescaldina.

Cimitero e mercato nel mirino della minoranza

"Abbiamo evidenziato le criticità che affliggono il territorio, in primis il grave degrado dei cimiteri che versano in uno stato di totale abbandono". Così Luca Perotta, capogruppo della lista di minoranza CambiaRescaldina di Rescaldina, interviene all'indomani del Consiglio comunale di venerdì sera.

La protesta

"Cimiteri nel degrado e risposte elusive - ricorda Perotta - Con la commemorazione dei defunti alle porte, abbiamo chiesto chiarimenti sul perché i cimiteri di Rescaldina e Rescalda si trovino in condizioni "indecorose," nonostante le continue segnalazioni dei cittadini. La risposta della Giunta, che ha promesso interventi di minima manutenzione, ci è apparsa come un tentativo di rimandare la risoluzione del problema, sacrificando ancora una volta il decoro e la dignità di questi luoghi".

Poi il tema di via Lombardia, "con interventi costosi e senza risultati - ricorda Perotta - Ben 8mila euro in opere di scolo dell'acqua che non hanno portato ai miglioramenti attesi", poi i servizi sociali e protezione civile, «un modello lontano dai bisogno locali» hanno rimarcato dall’opposizione.

E il tema del mercato cittadino: "Nostri dubbi sulla scelta di averlo spostato fuori dal centro, decisione che ha ridotto l'affluenza e ha danneggiato ambulanti e commercianti locali - afferma Perotta - Sebbene la Giunta abbia dichiarato che la nuova ubicazione sia temporanea, noi abbiamo sottolineato come questo spostamento stia già producendo effetti negativi per l'economica del centro e debba quindi essere riconsiderato".

E Perotta conclude: "Ribadiamo la nostra intenzione di vigilare affinchè queste criticità non continuino ad aggravarsi, richiamando la Giunta alle sue responsabilità".