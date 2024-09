Chiude la filiale della banca in paese, è polemica

A ottobre chiuderà l'ultima filiale di Banca Intesa a Rescaldina.

Banca Intesa, a breve la chiusura

Chiude la filiale della banca. E scoppia la polemica a Rescaldina. Paolo Magistrali, ex sindaco e attuale consigliere di opposizione della lista Cambia Rescaldina, manda un messaggio alla Giunta comunale riguardo la chiusura - prevista ad ottobre - della sede di Banca Intesa San Paolo di via Melzi.

"Da un po’ di tempo sento in paese tante persone che lamentano la chiusura della filiale e che si chiedono se davvero non ci fosse nulla da fare - afferma Magistrali - Tutti parlano di questa chiusura, visto che a Rescaldina ne rimangono poche, anzi forse una. Effettivamente da sei sportelli bancari rimaniamo solo con uno sportello di Bpm. Capiamo e comprendiamo le esigenze delle banche di ridurre i costi e ci poteva stare la chiusura di una sportello su due, ma chiudere entrambi gli sportelli non può essere possibile per la nostra cittadinanza e per gli utenti della banca. Tra l’altro, nonostante la tecnologia, sono ancora molti che utilizzano gli sportelli bancari».

Magistrali lancia una frecciata alla Giunta:

"Certo che si tratta di un privato, ma si poteva provare ad affrontare il problema da parte dell’Amministrazione nei confronti di Banca Intesa; se nulla si fa, nulla si riesce ad ottenere. Detto questo noi come opposizione siamo in piena collaborazione con le eventuali azioni che la Giunta farà in favore del mantenimento di almeno uno sportello bancomat".

Il sindaco: "Pressing per lasciare almeno il bancomat"

Non si fa attendere la risposta del sindaco Gilles Ielo:

"Ho già incontrato il direttore e il responsabile territoriale di Banca Intesa, e mi hanno mostrato dei dati insindacabili; purtroppo gli accessi agli sportelli sono sempre meno e la tendenza è che si riducano ancor di più. Ammetto che all’inizio la decisione che tra le 1000 filiali in chiusura in tutta Italia ci fosse anche Rescaldina, mi ha spiazzato e stupito, in quanto si tratta di una sede di proprietà. Sull’onda delle preoccupazioni che mi vengono poste dai cittadini posso dire che si può fare qualcosa per mantenere il bancomat: abbiamo già presentato una proposta a Banca Intesa".

Ielo spiega quale può essere la chiave per il mantenimento del servizio: