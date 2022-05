Che sorpresa, si aggiunge un candidato sindaco

Sorpresa

SI divide la coalizione dei centrosinistra: Francesco Anile in corsa per Rifondazione comunista

Colpo di scena nella campagna elettorale di Magenta. Nella mattinata di oggi, sabato 7 maggio, è stata formalizzata una nuova candidatura a sindaco. Si tratta di quella di Francesco Anile che guiderà alle urne Rifondazione Comunista.

Il nuovo candidato sindaco

Quando tutto pareva definito e gli schieramenti pronti al rush finale da qui al 12 giugno, ecco che è arrivata la sorpresa. Si spacca dunque l’area di sinistra che perde il partito della falce e martello che decide di candidare l’architetto magentino. Una decisione quella di Rifondazione di non appoggiare la coalizione di centrosinistra di Enzo Salvaggio per via di tre motivi, spiegati dallo stesso candidato:

"Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso in autonomia perché riteniamo che la coalizione di centrosinistra è poco attenta su tre tematiche che a noi stanno molto a cuore – spiega – La prima è quella legata alla salute e alla sanità, la seconda è quella legata al welfare e all’attenzione verso gli ultimi ed infine l’ultima è legata al mondo dell’istruzione e della scuola. Per questo correremo in autonomia verso le

prossime elezioni".