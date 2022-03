Cesare Nai punta al bis e si ricandida sindaco

Abbiategrasso

L'attuale primo cittadino ha annunciato la sua corsa per la riconferma alla guida del centrodestra

Cesare Nai si ricandida a sindaco di Abbiategrasso.

Cesare Nai punta al bis

E' l'attuale sindaco uscente di Abbiategrasso ma punta alla riconferma. Stiamo parlando di Cesare Nai, primo cittadino in carica della città che ora ha sciolto la riserva annunciando di correre come candidato sindaco alle elezioni comunali di questa primavera. Sarà lui a guidare la coalizione di centrodestra per l'imminente chiamata alle urne. La compagine del centrodestra è quindi unita e affronterà la campagna elettorale nel segno della continuità.

Le parole del candidato

Nai, nell'ufficializzare la sua corsa per la riconferma, ha ribadito l'impegno per realizzare il raddoppio ferroviario e la tangenziale, "una sfida importante per essere protagonisti nei prossimi 5 anni" ha sottolineato. Ha infine concluso, ricordando "che la campagna elettorale non sarà contro gli avversari, ma per la città".

Sfidante, per ora, Luigi Tarantola con Ricominciamo Insieme.