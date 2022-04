Cerro Azione, prima uscita pubblica per il partito di Calenda

Cerro Maggiore

Gazebo nelle piazze per i membri locali del partito nazionale

Cerro Azione, la sezione di Cerro Maggiore, si è presentata ai cittadini.

Cerro Azione, prima uscita pubblica

Prima uscita ufficiale per la sezione di Cerro Maggiore di Azione, il partito di Carlo Calenda. In questi giorni i membri cerresi sono stati presenti in piazza con un gazebo Sabato, a Cantalupo, è stato presente anche il vicesegretario provinciale e responsabile degli eletti di Azione in Lombardia Marco Griguolo, domenica a Cerro sono intervenuti il segretario provinciale Giorgio Tavecchia, il coordinatore delle attività dei gruppi locali Luca Marchiori, e i referenti di Legnano Paola Barbazza, di Parabiago Enzo Motta e di Busto Arsizio Gigi Sardella.

Gli obiettivi del partito

"Il gruppo di Cerro di Azione, dopo aver presentato una serie di proposte per la prevista redazione del Pgt, Piano di governo del territorio, è al lavoro in sinergia con altri gruppi della zona per elaborare proposte che verranno messe a disposizione delle varie amministrazioni con uno spirito costruttivo e di servizio per il Bene comune - affermano dalla sezione cerrese - La proposte, la collaborazione operativa o di idee, anche le critiche, sono ben accette: confronto e dialogo con semplici cittadini, associazioni e altri gruppi politici sono sempre utili ed è per questo che siamo nelle piazze". Il direttivo di Cerro in Azione (presente anche su Facebook con una propria pagina ufficiale), oltre al coordinatore Gian Carlo Banfi è composto anche da Gianni Zuretti, Stefano Giudici e Massimo Banfi, quest’ultimo consigliere comunale in carica eletto nella lista civica di opposizione Bene Comune.